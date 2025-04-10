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Bloomberg указало на почти полную зависимость США от китайской электроники

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Фото: TASS/ALEX PLAVEVSKI
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Электроника и некоторые другие китайские товары являются основными на американском рынке и в связи с этим введенные государствами взаимные пошлины могут неблагоприятно отразиться на потребителях из США. Об этом 9 апреля сообщило агентство Bloomberg со ссылкой анализ комиссии по международной торговле США за 2024 год.

Согласно статистике, около 90% всех игровых приставок, которые поставляют в Соединенные Штаты, производятся в Китае. Кроме того, более 70% смартфонов, 66% ноутбуков и практически 100% тостеров и будильников китайского производства заполняют американские рынки.

В 2024 году Китай также поставил в США 80% всего потребляемого скандия и иттрия. Помимо этого, почти вся шерсть из барсука и других животных и многие другие товары, потребляемые американцами, производится в Китае, добавили в издании.

По информации агентства, такой высокий уровень зависимости США от китайских производителей, вероятнее всего, негативно скажется на американских потребителях и предприятиях.

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В этот же день американский лидер Дональд Трамп заявил, что США могут заключить торговые соглашения со всеми странами, в том числе c Китаем и Евросоюзом (ЕС), но только на справедливых для Вашингтона условиях.

Тогда же Трамп сообщил, что США немедленно повысят торговые пошлины в отношении Китая до 125%. В тот же день власти Китая, в свою очередь, приняли решение в качестве зеркальной меры повысить пошлины на импортируемые из США товары до 84%.

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