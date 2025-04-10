Семь человек погибли в результате опрокидывания автобуса в Аргентине
В Аргентине автобус съехал с дороги и опрокинулся на бок, в результате чего семь человек погибли и еще несколько пострадали. Об этом в среду, 9 апреля, сообщил телеканал TN.
Уточняется, что водитель автобуса, перевозившего около 50 человек, потерял контроль над управлением, из-за чего транспортное средство съехало с дороги и опрокинулось.
В результате аварии семь человек погибли, еще несколько получили серьезные травмы. На месте происшествия была развернута масштабная спасательная операция с участием пожарных, полиции и медиков.
По данным очевидцев, авария могла произойти из-за технической неисправности автобуса. В связи с происшествием власти начали расследование, чтобы установить точные причины ДТП.
Газета The Times of Israel 8 апреля сообщила о 22 пострадавших в результате опрокидывания рейсового автобуса. По ее данным, авария произошла к югу от Тель-Авива. Отмечалось, что обстоятельства и причины аварии пока не известны.