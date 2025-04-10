В Вильнюсе демонтируют мемориальные доски Достоевскому и Столыпину
Мемориальные доски русскому писателю Федору Достоевскому и государственному деятелю, премьер-министру Российской империи Петру Столыпину в Вильнюсе будут демонтированы по решению, принятому советом городского самоуправления. Об этом 9 апреля сообщило издание Delfi.
«Принято решение о демонтаже памятной доски писателю Федору Достоевскому на улице Диджиойи, памятной доски российскому политику ХХ века Петру Столыпину на улице Швянто Стяпано», — говорится в материале издания.
Уточняется, что демонтированы будут также памятные доски поэту Людасу Гире и писателю Константину Воробьеву. Помимо этого, на заседании приняли решение о снятии мемориальной доски скульптору Марку Антонокольскому на русском языке. Вместо нее будет повешена табличка с текстом на литовском языке.
Посольство России в Эстонии 2 апреля сообщило, что сотрудники Эстонского военного музея уничтожили памятники в честь советских моряков, солдат и офицеров, освобождавших республику от нацистских захватчиков, на Таллинском военном кладбище.
Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий 12 ноября 2024 года сообщил о том, что среди жителей Литвы, Латвии и Эстонии укрепилась русофобия и тем, кто оскверняет российские памятники, не избежать наказания.