В Гидрометцентре спрогнозировали мокрый снег в Москве 10 апреля
Облачно, местами небольшие, умеренные осадки, мокрый снег, гололедица — такая погода ожидает жителей столичного региона в четверг, 10 апреля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.
Температура воздуха в Москве днем будет колебаться от +2 до +4 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до –4.
В Московской области днем ожидается от 0 до +5 градусов, а ночью температура может упасть до –7.
Ожидается южный с переходом на северо-западный ветер со скоростью 6–11 м/c.
Атмосферное давление составит 737–739 мм ртутного столба.
Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова 9 апреля сообщила, что теплая погода и отсутствие осадков прогнозируются в Москве в воскресенье, 20 апреля, днем столбики термометров могут подняться до +19 градусов. По предварительным данным, осадков на Пасху не ожидается.