Оператор БПЛА сбросом боеприпаса уничтожил дрон типа «Баба-яга» ВСУ в зоне СВО
Оператор беспилотного летательного аппарата (БПЛА) группировки войск «Запад» точным сбросом боеприпаса уничтожил дрон R-18 типа «Баба-яга» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом 10 апреля сообщили в Минобороны России.
В ведомстве уточнили, что российские операторы БПЛА работают круглосуточно, выявляя разведывательные и ударные дроны противника с системой сбросов мин или выстрелов.
Благодаря успешным действиям военнослужащих Западной группировки войск удается отслеживать и поражать беспилотники ВСУ своевременно, не позволяя им наносить удары.
Минобороны РФ 9 апреля сообщало о том, что экипажи танков Т-80БВМ 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» уничтожили живую силу и опорные пункты ВСУ с закрытых огневых позиций на красноармейском направлении специальной военной операции.