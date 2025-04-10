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Историки рассказали о нестандартных видах моторного топлива во время ВОВ

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Фото: РИА Новости/Е. Бочарова
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Боевые действия во время Великой Отечественной войны затрудняли обеспечение войск и промышленности горючим и смазочными материалами. Подчас для выполнения задач снабжения требовалась находчивость и инженерная изобретательность. Об этом «Известиям» рассказали российские историки.

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«В частности, в период войны для доставки ГСМ впервые широко применили трубопроводы. Один из первых таких опытов был получен при обеспечении бензином частей 52-й армии на плацдарме у реки Волхов в марте – апреле 1942 года. Затем, в июне – июле 1942 года, по дну Ладожского озера был впервые в истории военного дела проложен трубопровод большой протяженности», — сообщил историк Юрий Минкевич.

По его словам, применяли и другие нестандартные подходы. Например, производили «твердый бензин» — отвержденное топливо в виде брикетов с мелкоячеистой структурой со стенками ячеек из прочного вещества, через которое не могло просочиться горючее.

Как рассказала заведующая отделом экспозиционно-выставочной и научно-просветительской работы мемориального комплекса «Партизанская поляна» Елена Михайлова, партизанские отряды в Белоруссии и на Брянщине применяли «минские реторты» — оборудование кустарного производства для перегонки смолы хвойных деревьев в скипидар. Его использовали как антисептик и, по некоторым данным, в качестве топлива для заправки техники.

Вместе с тем в тылу были широко распространены газогенераторные автомобили, двигатели которых работали на газовой смеси, полученной в результате медленного горения древесины, сообщил заведующий филиалом «Солдаты отечества» Музея истории города Иркутска Сергей Трофименко.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Горючий камень: как в годы войны делали бензин твердым, а скипидар добывали из смоляных пней

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