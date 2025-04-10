США потерпели поражение в противостоянии с Россией, которое вели Госдепартамент и специальные службы страны. Об этом 9 апреля заявил американский журналист Такер Карлсон.

«Один факт, который, как мне кажется, не проникает в мозги политиков в Вашингтоне, заключается в том, что мы (США. — Ред.) только что проиграли войну с Россией. <…> США вели это противостояние, американские военные, Пентагон, Госдепартамент, ЦРУ, управляя войной против России», — сказал журналист в ходе беседы с американским конспирологом Алексом Джонсом.

По мнению Карлсона, никакие действия США против РФ не были связаны непосредственно с Украиной. Вашингтон не обращал внимание на то, что происходит с украинскими гражданами и государством в целом. По итогу Соединенные Штаты в попытках противостоять РФ уничтожили Украину.

«Никому в Вашингтоне нет дела до Украины и сотен тысяч уничтоженных украинских мужчин. То, что ее будут населять выходцы из третьего мира. Я имею в виду Украину, мы только что уничтожили Украину», — сказал он.

Помимо этого, журналист уточнил, что американские власти не будут прямо заявлять о своем поражении, потому что это будет значить недостаточную мощь США. Он подчеркнул, что Вашингтон переоценил свои возможности.

Карлсон еще 11 марта заявлял, что Украина была уничтожена силами США из-за их желания сражаться с Россией. Кроме того, он обратил внимание на то, что внешняя политика Соединенных Штатов направлена на противостояние действиям РФ.