Трамп заявил, что встретится с Путиным в какой-то момент
Президент США Дональд Трамп допустил, что в будущем может встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Соответствующее заявление американский лидер сделал 9 апреля в ходе общения с журналистами в Белом доме.
«В какой-то момент, да. В какой-то момент. Посмотрим. Мы должны добраться туда прямо сейчас», — заявил американский президент, отвечая на вопрос о его вероятной встрече с российским лидером в Саудовской Аравии.
Кроме того, американский лидер вновь выразил надежду на заключение мирного соглашения между Москвой и Киевом по поводу урегулирования конфликта на Украине.
Последние переговоры российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде состоялись 24 марта, они длились 12 часов. Песков 25 марта заявил, что Россия и США продолжают работу в конструктивном и позитивном ключе.
Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 18 марта. Во время беседы они обменялись мнениями по украинскому конфликту, а также обсудили широкий спектр направлений, по которым США и РФ могли бы наладить взаимодействие. Позднее, 30 марта, Трамп заявил, что рассчитывает провести новый разговор с российским лидером в ближайшее время.