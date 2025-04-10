Премьер Словакии заявил о необходимости модернизации армии
Словацкая армия нуждается в модернизации, поскольку почти всё вооружение в рабочем состоянии было передано Украине предыдущим правительством, заявил в интервью «Известиям» глава правительства Словакии Роберт Фицо.
«Словацкая армия нуждается в модернизации. Почти всё, что было в рабочем состоянии, предыдущее правительство передало на Украину. И я не раскрою секрета, если скажу, что у нас сегодня не защищены даже наши атомные электростанции, потому что система противовоздушной обороны, самолеты МИГ-29, огромное количество вооружения и боеприпасов были бесплатно переданы предыдущим правительством Украине», — заявил Роберт Фицо «Известиям».
Общая стоимость оружия, поставленного Киеву Словакией в рамках 13 пакетов военной помощи, составляет €671 млн.
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