Посол Филиппин рассказал об интересе страны к российскому СПГ и ядерной энергетике
Манила заинтересована в поставках российского сжиженного природного газа, заявил «Известиям» посол Филиппин в РФ Игорь Байлен.
«На прошлой неделе я был в Маниле, и одним из тех, с кем я встречался, был наш министр энергетики. Мы обсудили потенциал энергетического сотрудничества между странами. И конечно, Филиппины, особенно наше министерство энергетики, признают важность России как источника энергии, как поставщика энергии, и мы вкратце обсудили ядерную энергию, ее мирное использование, а также другие аспекты», — отметил филиппинский дипломат.
Посол также заявил об интересе страны к малым ядерным реакторам, которые производит «Росатом». Не исключено, что Манила запустит строительство таких энергетических объектов при посредничестве российской стороны.
«Для Филиппин, как и для других развивающихся стран, обеспечение устойчивости нашего энергобаланса в долгосрочной перспективе — приоритет. Мы ведем переговоры по этому вопросу со всеми партнерами, включая Россию. И мы, конечно, знаем, что российский «Росатом» — лидер в области малых ядерных реакторов. Филиппины присматриваются к ним», — подчеркнул Игорь Байлен.
По словам дипломата, вопросы поставок СПГ и обсуждение сотрудничества в ядерной энергетике стороны затронут на предстоящей Российской энергетической неделе в октябре.
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