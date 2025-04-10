В Словакии рассказали о переговорах с США по поводу пошлин
Словакия намерена вести переговоры с США по поводу пошлин, заявил «Известиям» глава комитета словацкого парламента по международным делам, член правящей партии SMER Мариан Кэри.
«Словакия будет вести переговоры с США, поскольку мы выпускаем много машин и это решение американского президента вредит нам. Но я думаю, что по большей части это забота Евросоюза», — заявил Кэри «Известиям».
Автомобильная отрасль занимает около 15% ВВП Словакии и составляет половину экспорта страны. В год республика выпускает порядка 1 млн машин, по производству авто на душу населения она занимает первое место в мире.
2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из более чем 200 стран и территорий. Универсальные тарифы в 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные — 9 апреля. Кроме того, администрация США ввела с 3 апреля таможенные пошлины в размере 25% на все импортируемые автомобили. В Белом доме утверждают, что уже около 70 стран стремятся заключить сделку ради снижения или отмены этих сборов.
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