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Власти изучают другие валюты для вложений ФНБ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Минфин разместил на портале госзакупок контракт на выполнение информационно-аналитических работ, которые касаются управления госфинансами (есть у «Известий»). Уже выбран победитель — им стал Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Сумма контракта составила 7,9 млн рублей. Срок его выполнения — до 31 декабря 2025-го включительно.

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Среди прочего Минфин заказал анализ состояния экономик государств, в валютах которых можно разместить средства суверенных фондов РФ.

Это говорит о том, что ведомство изучает возможность вкладывать деньги в Фонд национального благосостоянии России (ФНБ) в новых валютах, сказал основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. Хранить деньги только в юанях опасно, необходимо диверсифицировать вложения, заявил доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов. Минфин хочет проанализировать существующие возможности для размещения резервов в других дружественных валютах, заявил он.

Кроме того, сейчас растут риски вложения в юань: торговые войны могут ослабить «китайца». Опыт предыдущих лет научил всех, что не стоит сосредотачиваться на одной валюте для безопасности всей экономики, сказал Алексей Тараповский. 8 апреля Пекин понизил фиксированный курс юаня до 7,20 за доллар — это минимум с сентября 2023 года.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Курс финансовой грамотности: власти изучают другие валюты для вложений ФНБ

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