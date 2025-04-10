Фицо рассказал о плане ЕС по урегулированию конфликта на Украине
У Евросоюза (ЕС) должен быть собственный план урегулирования конфликта на Украине, заявил в интервью «Известиям» премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
«У Европы должен быть собственный план мира. Европа со своими ресурсами не должна была смотреть на администрацию бывшего президента США Джо Байдена, чего хочет или не хочет Байден на Украине, самой нужно было действовать с самого начала. И она должна была с самого начала влиять на РФ, на Украину: давайте договариваться, искать какой-нибудь план мира, который бы устроил каждого», — заявил Роберт Фицо «Известиям».
Он отметил, что американская, и российская стороны скептичны в отношении ЕС из-за его воинственной риторики.
Ранее Еврокомиссия объявила о выделении Киеву €1 млрд в рамках кредита стран G7.
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