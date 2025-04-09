Психиатр назвал последствия хронического недосыпа

Врач-психиатр Сергей Тарасов предупредил, что хронический недосып может стать причиной разрушения иммунитета и ухудшения памяти.

В беседе с aif.ru в среду, 9 апреля, специалист объяснил, что дефицит полноценного ночного сна повышает риски для здоровья, влияет негативно как на физическое, так и на психическое здоровье.

«Он ослабляет иммунную систему, ухудшает память, концентрацию внимания и настроение. Хронический недосып повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, ожирения, гипертонии, расстройства настроения, депрессии, а также снижения когнитивных функций и ухудшения общего самочувствия», — подчеркнул специалист.

По его словам, временно улучшить концентрацию и работоспособность может дневной сон, но он не компенсирует хронический недостаток ночного сна.

Тарасов добавил, что ночной сон имеет уникальное значение для регуляции циркадных ритмов и глубоких фаз восстановления организма.

8 апреля врач-сомнолог София Черкасова выразила мнение, что недосып является одной из причин преждевременного старения. Она объяснила, что нехватка сна — это всегда стресс для организма, поэтому длительное недосыпание может приводить к разрушению коллагенового каркаса кожи, пишет RT.

3 апреля сомнолог Павел Кудинов в беседе с НСН заявил, что спать достаточное количество времени и ложиться пораньше помогут только ранние подъемы. Норма же сна у каждого человека индивидуальна. Чаще всего это шесть-восемь часов сна.

В марте врач-невролог, сомнолог Серго Центерадзе рассказал «Известиям», что нарушение сна может быть фактором, провоцирующим депрессию.

В январе врач Михаил Лебедев в беседе с сайтом kp.ru посоветовал высыпаться и много гулять, чтобы восстановить режим. По его словам, прогулка на свежем воздухе полезна для организма, даже если погода оставляет желать лучшего. Физическая активность предпочтительнее пассивного отдыха, отмечает 360.ru. Ложиться спать и просыпаться стоит в одно и то же время. При трудностях с засыпанием рекомендуется принимать теплую ванну с добавлением натуральных ароматических масел.