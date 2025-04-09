Гуцул назвала причиной своего ареста несогласие с режимом властей Молдавии

Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул 9 апреля заявила, что ее наказали арестом в одном из самых жестоких учреждений Европы за несогласие с режимом властей Молдавии.

«Мое пребывание в одном из самых жестоких учреждений Европы, по оценкам международных правозащитников, сегодня было заменено на домашний арест. Такое наказание мне вынесли [президент Молдавии Майя] Санду и ее карманная партия только за то, <…> что я борюсь за процветание нашей автономии и не согласна с режимом», — приводит ее слова «РИА Новости».

Кроме того, она в этот же день сообщила, что будет продолжать бороться за справедливость. По словам главы автономии, молдавские власти давят на оппозицию, борются с ней, вместо того чтобы решить социальные и экономические проблемы в стране.

В этот же день суд в Кишиневе вынес постановление о переводе главы Гагаузии под домашний арест. По словам адвоката политика Натальи Байрам, срок меры пресечения составит 30 суток. Юрист добавила, что защита считает приговор суда излишне строгим.

Гуцул задержали в аэропорту Кишинева 25 марта. Согласно информации генпрокуратуры Молдавии, это произошло после того, как ее имя обнаружили в списке лиц, которым запрещен выезд из страны. 28 марта главу Гагаузии арестовали на 20 суток.

3 апреля официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Организация Объединенных Наций (ООН) следит за ситуацией с арестом Гуцул и подчеркивает необходимость соблюдения правовой процедуры и верховенства закона. Сама политик 2 апреля после ареста призвала Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша обратить внимание на ситуацию вокруг Гагаузии. Гуцул подчеркнула, что судебная система Молдавии используется властями как инструмент «демонтажа автономии» региона.