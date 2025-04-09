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Силы ПВО в течение часа сбили 19 украинских дронов над регионами России

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение часа сбили 19 украинских беспилотников над территорией России. Об этом 9 апреля сообщило Минобороны РФ.

«В период с 20:15 до 21:10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Уточняется, что девять БПЛА были сбиты над территорией Брянской области, шесть — над Калужской, три — над Крымом и один — над Курской.

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Ранее в среду Минобороны сообщило, что российские ПВО уничтожили шесть украинских дронов над Белгородской областью. Беспилотники были самолетного типа.

Перед этим, с 06:30 до 07:05, над Оренбургской областью удалось ликвидировать четыре БПЛА противника средствами ПВО. Уточняется, что атака дронов была направлена на военный аэродром.

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