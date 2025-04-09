Трамп приостановил импортные пошлины для 75 стран на 90 дней

Вашингтон приостановит дополнительные импортные пошлины на 90 дней для ряда стран. Об этом 9 апреля сообщил президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

Решение касается более 75 стран, которые обратились к американскому руководству с целью переговоров по торговым вопросам. Трамп подчеркнул, что эти государства «не приняли никаких ответных мер против США», что и стало поводом для 90-дневной паузы с существенно более низким уровнем ответных пошлин в размере 10%.

Президент США указал, что решение вступает в силу немедленно.

Кроме того, Трамп заявил, что Соединенные Штаты повысят торговые пошлины в отношении Китая до 125%.

«В связи с неуважением, которое Китай проявляет к мировым рынкам, я поднимаю тарифы, взимаемые Соединенными Штатами Америки с Китая, до 125%, с немедленным вступлением в силу», — написал он.

Трамп объявил о масштабных мерах в сфере торговли еще 2 апреля. Базовые тарифы в 10% были введены для всей поставляемой в США продукции. Для ЕС этот показатель повышен до 20%, а для Китая — до 34%. Позднее США подняли пошлины против Китая до уровня 104%.