Красная армия продолжает наступление в Берлине
В боях за 29 апреля войска фронта взяли в плен более 15 тыс. немецких солдат и офицеров, захватили 27 самолетов и 55 полевых орудий, пишет газета «Известия».
До Великой Победы оставалось ровно 10 дней.
Советские войска также заняли главный почтамт, министерство внутренних дел и до 200 кварталов в центральной части Берлина.
Севернее Берлина войска 1-го Белорусского фронта с боями заняли город Цеденик и крупные населенные пункты.
Материал опубликован в рамках спецпроекта «Известий» «80 дней до Победы».
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