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Вячеслав Молотов прибыл в Вашингтон

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Фото: Getty Images/Keystone-France
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22 апреля в Вашингтон на самолете прибыл народный комиссар иностранных дел СССР Вячеслав Молотов. По информации газеты «Известия», на аэродроме его встречали государственный секретарь США Эдвард Стеттиниус, посол СССР в США Андрей Громыко и члены советского посольства.

Помимо этого, там находилась большая группа американских и иностранных корреспондентов и кинооператоров. В авторитетных кругах сообщили, что президент США Гарри Трумэн принял Молотова.

Вашингтонский корреспондент агентства «Юнайтед Пресс» передавал, что беседа Молотова с Трумэном продолжалась приблизительно 30 минут.

До Великой Победы оставалось ровно 17 дней.

«Тем временем войска 1-го Украинского фронта, перейдя в наступление, прорвали при поддержке массированных ударов артиллерии и авиации сильно укрепленную и глубоко эшелонированную оборону немцев и ворвались с юга в столицу Германии Берлин», — рассказывает газета «Известия».

Материал опубликован в рамках спецпроекта «Известий» «80 дней до Победы».

Все статьи «Известий» времен Великой Отечественной войны можно найти в электронном архиве.

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