Советская авиация нанесла массированный удар по Берлину

В ночь на 21 апреля наши тяжелые бомбардировщики нанесли массированный удар по военным объектам в Берлине, пишет газета «Известия». В результате этого возникло множество больших пожаров, сопровождавшихся сильными взрывами.

«Советские пехотинцы и танкисты, действующие в сложных условиях лесисто-болотистой местности, с боями продвинулись вперед на 30–40 километров и штурмом заняли город Луккау», — передает издание.

До Великой Победы оставалось ровно 18 дней.

Другие части в результате ожесточенных уличных боев заняли города Ной-Вельцов и Зенфтенберг. В этом районе советские летчики подвергли бомбардировке и пушечно-пулеметному обстрелу колонны немецких войск. Враги, бросив более 500 автомашин и много вооружения, разбежались по лесам.

Материал опубликован в рамках спецпроекта «Известий» «80 дней до Победы».

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