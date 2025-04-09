Bild сообщила о заключении ХДС/ХСС и СДПГ коалиционного соглашения

Победивший на выборах в Германии блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) заключили коалиционное соглашение о формировании нового кабинета министров ФРГ. Об этом 9 апреля сообщила газета Bild.

«В любом случае я ожидаю, что мы получим согласие наших сторон [по коалиционному договору], чтобы мы могли приступить к работе новым федеральным правительством в начале мая, чтобы ситуация в нашей стране вскоре улучшилась», — заявил лидер ХДС Фридрих Мерц на презентации предварительного коалиционного соглашения немецкими партиями, которая транслировалась на YouTube-канале Phoenix.

По информации Bild, ХДС получит семь министерств, СДПГ — пять, а ХСС — три.

Также сообщается, что требование СДПГ об увеличении налогов для лиц с высокими доходами было отклонено, однако партии пришли к соглашению по поводу закрепления величины стандартной суммы пенсии на уровне 48% относительно средней величины зарплаты по стране до 2031 года.

Ранее, 11 марта, телеканал RTL со ссылкой на опрос Института исследований рынка и общественного мнения forsa сообщил, что большинство немцев не уверены в том, что Мерц справится с обязанностями канцлера. Согласно результатам исследования, 52% респондентов считают, что Мерц допустит много ошибок и не сможет стать эффективным главой правительства.

Досрочные выборы в бундестаг состоялись 23 февраля. Победу на них одержал блок ХДС/ХСС, получивший 28,6% голосов. Социал-демократическая партия (СДПГ) во главе с Олафом Шольцем продемонстрировала худший результат в своей истории, набрав 16,4%. Второе место заняла «Альтернатива для Германии» (20,8%), а четвертое — «Зеленые» (11,6%). Пятым по количеству голосов стал блок «Левые» с 8,8%.