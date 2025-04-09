Пять новых пляжей откроют этим летом в Тульской области
На территории Тульской области в этом году планируют открыть 70 пляжей, в том числе пять новых. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
«В купальный сезон в Тульской области планируется открытие 70 пляжей, из которых 65 ранее функционирующих пляжей и пять новых», — цитирует ТСН24 начальника отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по региону Дмитрия Мудрова, выступившего с докладом на семинаре по вопросам организации летнего купального сезона.
Новые пляжи заработают в Алексине и Ефремове, а также в Кимовском, Куркинском и Щекинском районах. Сейчас ведется подготовка к открытию пляжных зон к купальному сезону.
Издание ТСН24 отмечает, что водолазы обследуют дно всех водоемов, на берегу которых будут организованы пляжи. Уже завершены работы на 16 объектах, на оставшихся водоемах проверки планируется закончить к 15 мая. Все пляжи должны быть готовы к открытию к 20 мая.