Красная армия продолжает бои под Пиллау
В течение дня войска 3-го Белорусского фронта продолжали бои по уничтожению остатков немецких солдат, отброшенных в район порта Пиллау. Об этом сообщает газета «Известия».
За 18 апреля советская армия подбила и уничтожила 96 немецких танков и самоходных орудий. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 115 самолетов противника.
До Великой Победы оставался ровно 21 день.
Одновременно шли бои на территории Чехословакии, в районе города Годонин.
«Советские части, продвигаясь вдоль восточного берега реки Моравы, заняли несколько сильно укрепленных опорных пунктов обороны противника», — пишут «Известия» в тот день.
Севернее Годонина немецкая пехота и танки, пытаясь задержать наступление Красной армии, предприняли несколько контратак, но были отброшены с большими для них потерями.
Разгромлен батальон вражеской пехоты. Захвачено всё вооружение батальона и более 200 пленных. Юго-западнее и южнее города Ратибор войска 4-го Украинского фронта с боями заняли более 30 населенных пунктов, в том числе крупные — Бургфельд и Пилтш.
Материал опубликован в рамках спецпроекта «Известий» «80 дней до Победы».
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