Красная армия продолжает бои под Пиллау

В течение дня войска 3-го Белорусского фронта продолжали бои по уничтожению остатков немецких солдат, отброшенных в район порта Пиллау. Об этом сообщает газета «Известия».

За 18 апреля советская армия подбила и уничтожила 96 немецких танков и само­ходных орудий. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 115 само­летов противника.

До Великой Победы оставался ровно 21 день.

Одновременно шли бои на территории Чехословакии, в районе города Годонин.

«Советские части, продвигаясь вдоль восточного берега ре­ки Моравы, заняли несколько сильно ук­репленных опорных пунктов обороны противника», — пишут «Известия» в тот день.

Север­нее Годонина немецкая пехота и танки, пытаясь задержать наступление Красной армии, пред­приняли несколько контратак, но были от­брошены с большими для них потерями.

Разгромлен батальон вражеской пехоты. Захвачено всё вооружение батальона и бо­лее 200 пленных. Юго-западнее и южнее города Ратибор войска 4-го Украинского фронта с боями заняли более 30 населенных пунктов, в том числе крупные — Бургфельд и Пилтш.

Материал опубликован в рамках спецпроекта «Известий» «80 дней до Победы».

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