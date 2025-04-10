Краеведческая акция «Московский код» пройдет в столице 19–25 апреля

Восьмой краеведческий диктант «Московский код» пройдет в столице с 19 по 25 апреля. Событие приурочат к Дням исторического и культурного наследия, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

В диктант войдет 25 вопросов для каждой из четырех возрастных категорий: 7–11 лет, 12–16 лет, 17–18 лет и старше 18. Победители получат билеты в кино, галереи и музеи, на концерты и смотровые площадки, а также памятные призы.

«Поучаствовать в акции в онлайн-формате можно будет на портале «Узнай Москву» и в проекте «Активный гражданин». А написать диктант очно приглашают культурные и образовательные площадки города», — рассказала вице-мэр.

Проверить свои знания предлагают в ситуационном центре правительства Москвы, Музее Москвы, ландшафтном парке «Митино». Здесь же организаторы проведут экскурсии, мастер-классы и познавательные лекции. Для очного участия нужно пройти онлайн-регистрацию.

На офлайн-площадках ведущими выступят сотрудники учреждений, краеведы, историки и гиды. В онлайн-режиме вопросы теста озвучат деятели искусства, спортсмены и другие известные люди.

Стать местом проведения диктанта в этом году впервые может каждая культурная или образовательная площадка. Заявки принимаются до 16 апреля на портале «Узнай Москву».

Уже известно, что к акции присоединятся вузы, школы и другие учреждения. В их числе — Московский архитектурный институт, Московский государственный строительный университет, Московский колледж управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий «Царицыно».

За пять лет проведения краеведческого диктанта «Московский код» в нем приняли участие более 550 тыс. человек.