В Липецке на утилизацию изношенных шин в этом году направят 6 млн рублей
В Липецке определили подрядчика на вывоз изношенных шин за пределы города. Об этом сообщает GOROD48 со ссылкой на управление главного смотрителя (УГС) Липецка.
Подрядчиком выбрано ООО «Союзрубин-Втормет», которое занималось данным видом работ и ранее. Однако стоимость контракта в этом году составила 6 млн рублей вместо запланированного 1 млн рублей.
«Раньше старые шины на переработку бесплатно принимала компания «Циркон», резидент МБУ «Технопарк-Липецк». С этого года она стала делать это за деньги. Поэтому 6 млн рублей — это цена сбора покрышек с их утилизацией», — объяснили GOROD48 в УГС.
Контракт предусматривает вывоз работниками ООО «Союзрубин-Втормет» 1,3 тыс. т старой резины на территорию компании «Циркон». Для подтверждения подрядчику необходимо предоставить в управление главного смотрителя информацию со спутниковой системы навигации по каждой машине, вывозящей покрышки, и документы о передаче отходов на территорию компании, занимающейся переработкой.