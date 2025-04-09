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Премьер-министр Канады пообещал сделать страну энергетической сверхдержавой

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Фото: REUTERS/Jennifer Gauthier
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Правительство Канады намерено изменить подход к энергетической сфере и сделать страну сверхдержавой. Об этом 9 апреля сообщил канадский премьер-министр Марк Карни.

По его словам, ранее власти страны «не действовали в глобальном масштабе», делали всё, чтобы избежать рисков и чересчур полагались на США.

«Настало время реализовать полный потенциал Канады. Сегодня я объявляю о всеобъемлющем новом подходе: сделать Канаду лидирующей энергетической сверхдержавой мира», — подчеркнул Карни.

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Премьер-министр Канады 3 апреля также заявил, что страна готова взять на себя роль мирового лидера в области торгово-экономического сотрудничества вместо Соединенных Штатов и добьется гораздо больших успехов в этом направлении.

Политик отметил, что масштабные торговые пошлины, которые ввела администрация президента США Дональда Трампа, разрушат мировую экономику и отрицательно скажутся на экономическом росте.

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