Выпавшая с балкона в псковской деревне девочка находится в стабильном состоянии
В больнице в Пскове по-прежнему остается семилетняя девочка, выпавшая с балкона третьего этажа. Ее состояние стабильно, сообщили Псковской ленте новостей в региональном комитете по здравоохранению.
Инцидент произошел в понедельник, 7 апреля, в деревне Гверздонь Псковского района. Семилетняя девочка упала с балкона и была госпитализирована в детскую областную больницу.
В ведомстве отмечают, что тяжелых травм у ребенка нет. Медики оценивают состояние пострадавшей как стабильное.
По факту случившегося прокуратура проводит проверку. Все обстоятельства выясняются.
6 апреля сообщалось, что в Щербинке в Новой Москве пятилетний мальчик выпал из окна квартиры на третьем этаже и упал на козырек подъезда. Ребенка госпитализировали.