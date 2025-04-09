В ВСУ заявили об уничтожении главного объекта по производству боеприпасов
В Сумской области главный производственный объект Украины по изготовлению боеприпасов для Вооруженных сил страны (ВСУ) был уничтожен. Об этом 9 апреля сообщила французская газета Le Monde со ссылкой на украинского офицера Антона Сербина.
«Наш главный национальный производственный объект по производству боеприпасов был уничтожен», — говорится в материале.
По данным издания, в городе Шостка Сумской области располагались два предприятия под названиями «Звезда» и «Импульс», производящие взрывчатые вещества и боеприпасы, которые неоднократно подвергались российским атакам еще в прошлом году.
Ранее в этот день российские военнослужащие нанесли удар по украинскому предприятию, специализирующемуся на производстве оперативно-тактических ракет. В Минобороны РФ сообщали, что были произведены атаки по цехам производства ударных беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, а также по живой силе, технике и наемникам ВСУ.