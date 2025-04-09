Водитель перепутал передачи и смертельно травмировал пешехода на Урале
В городе Пласт Челябинской области легковой автомобиль при движении задним ходом сбил двух мужчин. Один из пострадавших скончался в больнице, сообщает региональная Госавтоинспекция в своем Telegram-канале.
Наезд произошел днем в среду, 9 апреля, возле дома № 49а по улице Октябрьская. По предварительным данным, 65-летний водитель ВАЗ-2107 запустил автомобиль, не заметив, что у него включена задняя передача.
Машина начала движение и сбила двух 38-летних мужчин, пишет ИА «Ура.ру». Их доставили в больницу, где от полученных травм один из пострадавших скончался.
По факту случившегося сотрудники полиции организовали проверку. Все обстоятельства устанавливаются.
В ночь на 2 апреля в Карымском районе Забайкальского края в результате наезда авто погиб житель поселка Дарасун. За рулем авто оказалась пьяная девушка, не имеющая водительских прав.