В Германии отменят возможность получить гражданство через три года

Получить гражданство Германии после изменений в миграционной политике ФРГ будет возможно только спустя пять лет пребывания в стране вместо трех, как это предусмотрено сейчас. Об этом 9 апреля заявил глава Христианско-демократического союза Германии (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц.

«Мы снова изменим закон о гражданстве: так называемой турбонатурализации за три года больше не будет, теперь получить гражданство снова можно будет только после пяти лет проживания в стране», — заявил Мерц на пресс-конференции по итогам коалиционных переговоров с социал-демократами, которая транслировалась на YouTube-канале Phoenix.

Уточняется, что в настоящее время для получения немецкого паспорта требуется проживание в стране не менее пяти лет. Срок в три года установлен для супругов граждан Германии, при этом брак должен быть заключен не позднее чем за два года до подачи заявления. Кроме того, срок может быть сокращен в случае значительных успехов в интеграции, например в карьере или образовании.

В этот же день агентство Reuters сообщило, что правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), занявшая второе место на досрочных парламентских выборах в ФРГ, впервые возглавила рейтинг популярности партий страны. ХДС, по данным опросов, имеет поддержку на уровне 24%.

Бундестаг 19 января 2024 года согласовал законопроект об упрощении процедуры получения гражданства Германии. Законопроект предусматривает сокращение срока натурализации с нынешних восьми лет до пяти, а в случае особых заслуг — до трех лет. Также разрешается обладание несколькими гражданствами помимо немецкого.