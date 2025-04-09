Эксперт предупредил о напряженности на рынке из-за атаки на станцию «Кореновская»
Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на компрессорную станцию «Кореновская», входящую в систему «Турецкого потока», создает на рынке газа дополнительную напряженность. Об этом 9 апреля сообщил «Известиям» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
«Атака на одну из компрессорных станций «Кореновская» вносит дополнительную напряженность на рынках. «Турецкий поток» является последним маршрутом для поставки российского трубопроводного газа на европейский рынок и на турецкий рынок тоже», — объяснил эксперт.
Он добавил, что в случае остановки газопровода некоторые европейские страны, такие как Греция, Северная Македония, Румыния, Венгрия, Словакия, могут ощутить нехватку газа. С аналогичной проблемой может столкнуться Болгария, которая скупает излишки топлива у Турции.
По словам эксперта, для Словакии, Венгрии и Сербии ситуация осложняется отсутствием выхода к морю и невозможностью сразу использовать сжиженный природный газ (СПГ) без предварительной регазификация в прибрежных странах. При этом в борьбу за СПГ может включиться также и Турция, которая вступит в конкуренцию за топливо с европейскими странами.
«Подобный сценарий политически невыгоден Европе: сейчас она угрожает США сокращением закупок американского СПГ из-за торговых пошлин. Однако в случае газового кризиса Евросоюзу (ЕС) пришлось бы, наоборот, наращивать импорт американского сжиженного газа, что ослабило бы ее переговорные позиции в торговом противостоянии с США», — добавил аналитик.
ВСУ атаковали станцию «Кореновская» ранее в тот же день. Как сообщили в Минобороны РФ, нападения восьми беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) были отражены средствами противовоздушной обороны (ПВО) и огневыми группами, станция при этом не пострадала.
Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов рассказал «Известиям», что удары ВСУ по объектам энергетической инфраструктуры в России могут повлиять на простых потребителей за рубежом. При этом, по его словам, российский рынок последствия ударов не затронут.