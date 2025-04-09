Профессор ВШЭ назвал удары ВСУ по энергетике РФ демонстрацией дееспособности для ЕС

Нанося удары по объектам энергетической инфраструктуры в России, Украина пытается продемонстрировать Европе свою дееспособность. Таким убеждением 9 апреля поделился с «Известиями» поделился профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Андрей Быстрицкий.

«Они же [украинские власти] всё время предлагают, что будут «вооруженным отрядом» Европы в противостоянии с Россией, что они тот «наконечник копья» [Европы],<…> который должен нападать на нас. Поэтому главная их цель — продемонстрировать свою дееспособность и доказать сочувствующему общественному мнению, что они в состоянии стрелять, биться», — объяснил он.

Быстрицкий подчеркнул, что подобные действия приводят к чудовищным жертвам, которые затрагивают и самих украинцев. Он также добавил, что на Украине есть радикальные силы, которые не собираются никому подчиняться, включая действующие киевские власти, и будут действовать в своих интересах, препятствуя восстановлению мира.

«Нынешняя администрация [президента Украины Владимира] Зеленского она, возможно, мутировала, трансформировалась во что-то иное, чем она была изначально. Но то, что там еще есть абсолютно радикальные силы на Украине, которые совершенно не собираются никому подчиняться и будут действовать «по собственному рецепту», в этом не сомнения», — заявил Быстрицкий.

Эксперт отметил, что имеются серьезные основания полагать, что определенная часть военных отрядов Украины не контролируются Киевом.

«И если вдруг случится, на что хочется надеться, наметка решений дипломатического рода, есть все основания полагать, что мы столкнемся с чудовищного рода провокациями со стороны этих военизированных формирований», — заключил он.

Кроме того, по его мнению, Киев пытается оказывать активное давление на США, из-за чего американская администрация, которая одновременно пытается «решить все мировые проблемы», находится в сложной ситуации. А власти Украины при этом продолжают удары по энергетической структуре РФ, атаковав в среду станцию «Кореновская» в Краснодарском крае.

«Удары по этой станции [компрессорная станция на Кубани] — попытка подорвать южный маршрут поставки газа, который идет через Турцию, и подорвать энергетическую стабильность», — добавил эксперт.

9 апреля в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы Украины атаковали компрессорную станцию «Кореновская» в Краснодарском крае, которая обеспечивает газоснабжение «Турецкого потока». Атаки восьми украинских беспилотных летательных аппаратов были отражены средствами противовоздушной обороны и огневыми группами. Станция повреждения не получила.

Заместитель председателя комитета Государственной думы по энергетике Юрий Станкевич заявил, что атака ВСУ на компрессорную станцию «Кореновская», — это очередное подтверждение неспособности киевского режима нести ответственность за свои слова. В этот день Минобороны РФ сообщило, что ВСУ четырежды атаковали объекты российской энергетики за минувшие сутки.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 28 марта заявил, что Россия оставляет за собой право не соблюдать мораторий на удары по энергетической инфраструктуре, если украинская сторона продолжит нарушать эти договоренности.