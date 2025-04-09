Прощание с Пашей Техником пройдет 11 апреля в Москве
Прощание с рэпером Пашей Техником (настоящее имя — Павел Ивлев) пройдет в Москве 11 апреля. Об этом 9 апреля сообщил «Известиям» пианист Лука Сафронов-Затравкин.
Уточняется, что отпевание начнется в 12:00 в храме Петра и Павла в Лефортово. После этого проведут церемонию прощания, куда могут прийти все желающие.
Рэпер будет похоронен на Николо-Архангельском кладбище.
О смерти Техника сообщила 4 апреля его бывшая жена Ева Карицкая. Утром того же дня рэпер пережил клиническую смерть. Последнюю неделю артист провел в коме в одной из больниц Пхукета.
7 апреля стало известно о том, что причиной смерти музыканта стала легочная инфекция. Об этом говорится в документах, которые предоставили в тайской больнице.