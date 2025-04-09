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СМИ сообщили о передаче Ираном ракет большой дальности союзникам в Ираке

The Times: Иран поставил дальнобойные ракеты своим союзникам в Ираке
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Фото: Global Look Press/Pravda Komsomolskaya
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Иран впервые передал дальнобойные ракеты своим союзникам в Ираке, усилив военное присутствие в регионе на фоне угроз президента США Дональда Трампа привлечь Тегеран к ответственности за действия своих ополченцев. Об этом 8 апреля сообщила газета The Times со ссылкой на источники.

Как стало известно, Иран продолжает наращивать присутствие в регионе, поставив новую партию оружия влиятельным шиитским группировкам в Ираке, что развеивает надежды на сокращение поддержки со стороны Тегерана в преддверии переговоров с США по ракетной и ядерной программе.

Уточняется, что поставки оружия состоялись на прошлой неделе, согласно региональной разведке, занимающейся мониторингом границы между странами почти в 1 тыс. миль.

Это был первый случай, когда дальнобойные ракеты типа «земля – земля» большой дальности, некоторые из которых могут достигать Европы, оказались в распоряжении сил, поддерживающих Иран.

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Министр энергетики США Крис Райт 8 апреля сообщил телеканалу CBC о введении американской стороной жестких санкций против Ирана в том случае, если государство не согласится на ядерную сделку. По его словам, Соединенные Штаты не могут позволить Исламской Республике иметь ядерное оружие.

7 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия ведет постоянные консультации с Ираном по различным вопросам, включая ядерную сделку. По его словам, российская сторона готова сделать всё возможное, с тем чтобы способствовать урегулированию этой проблемы политико-дипломатическими средствами.

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