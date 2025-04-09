ВСУ атаковали трансформаторную подстанцию в Брянской области
Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал электроподстанцию в селе Подывотье Севского района Брянской области. Об этом 9 апреля сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Дрон-камикадзе атаковал трансформаторную подстанцию в селе Подывотье Севского района. В результате террористической атаки частично нарушено электроснабжение бытовых потребителей», — напасал он в своем Telegram-канале.
Как уточнил Богомаз, в результате атаки никто не пострадал. На месте идут аварийно-спасательные работы.
Ранее в этот день сообщалось, что ВСУ четырежды атаковали объекты российской энергетики за минувшие сутки. В Минобороны уточнили, что в результате обстрела со стороны ВСУ Курской области отключилась высоковольтная линия, без электроснабжения остались жители села Большое Солдатское.