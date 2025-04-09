Каллас сообщила о нехватке денег на поставку Украине 2 млн снарядов от ЕС
Евросоюз (ЕС) испытывает финансовые трудности с запланированной поставкой Украине 2 млн артиллерийских снарядов. Об этом 9 апреля сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас на пресс-конференции по итогам заседания Совета ассоциации ЕС – Украина.
«Главное препятствие — деньги. Все вместе мы уже предоставляем больше 50% необходимого в этом году, но надо еще», — заявила Каллас на мероприятии, трансляция которого велась на ее странице в соцсети Х (бывш. Twitter).
При этом, по ее словам, обсуждение по вопросу о предоставлении 2 млн снарядов Украине продвигается вперед. Глава европейской дипломатии отметила, что различные страны Европы вносят свой вклад в достижение этой цели.
3 апреля министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что чешская инициатива по поставке боеприпасов Вооруженным силам Украины (ВСУ) профинансирована только до сентября этого года. По словам Липавского, Чехия намерена поставлять киевскому режиму 125 тыс. снарядов в месяц.
Днем ранее генсек НАТО Марк Рютте сообщил о том, что за I квартал 2025 года страны альянса выделили на военную помощь Украине около €20 млрд.