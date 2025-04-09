Парламент Эстонии принял закон против ЭПЦ
Парламент Эстонии утвердила закон, обязывающий разорвать связи с Московским патриархатом. Об этом 9 апреля сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье».
«Эстония приняла закон, по сути запрещающий Эстонскую православную церковь. Теперь она должна разорвать все связи с Москвой или готовиться к суду», — указано в Telegram-канале издания.
Так, документ обязывает Эстонскую православную христианскую церковь (ЭПХЦ) отказаться от связей с Русской православной церковью Московского патриархата (РПЦ МП), поскольку в глазах властей она остается «для России и Кремля самым важным инструментом влияния в Эстонии».
Отмечается, что за поправки в закон, которые могут привести к запрету Эстонской православной церкви, проголосовали 60 парламентариев, и 13 высказались против.
Эстонский портал ERR 25 марта сообщил, что Тартуский уездный суд разрешил Эстонской православной церкви Московского патриарха (ЭПЦ МП) изменить название на Эстонскую христианскую православную церковь.
О том, что МВД Эстонии разрабатывает законопроект о прекращении деятельности ЭПЦ МП, стало известно 8 января. По словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, самым большим инструментом влияния РФ в Эстонии является православная церковь Московского патриархата.