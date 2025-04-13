Эксперт назвала причины популярности бенто-тортов в России

Продажи бенто-тортов выросли на 86% в 2024 году, а заказывают их в пять раз чаще, чем обычные торты. Об этом «Известиям» 13 апреля рассказала руководитель отдела по привлечению и сопровождению партнеров Flowwow Вероника Перетягина.

По ее словам, массовую популярность бенто-торты приобрели около трех лет назад. Эти мини-десерты весом до 600 г предназначены для употребления ложкой, как пирожные. Сегодня их готовят как самозанятые мастера, так и крупные кондитерские фабрики, а в интернете можно найти сотни обучающих курсов по их приготовлению.

«Около 60% таких тортов клиенты кастомизируют: добавляют свои надписи или выбирают собственные принты. Мы живем в эпоху соцсетей, когда важен не только вкус десерта, но и то, как он будет выглядеть на фотографиях», — объяснила Перетягина.

Она утверждает, что особой популярностью пользуются винтажные торты в стиле Ламбет, украшенные кремовыми розочками, рюшами и атласными бантами. С прошлого года тренд дополнился съедобными блестками, которые создают эффект искрящегося фейерверка при задувании.

Немаловажным фактором успеха стала доступная цена. Средняя стоимость бенто-торта составляет 1735 рублей, что в 2,5 раза дешевле традиционного торта весом 1,5 кг. При этом мини-десерты часто предлагают возможность нанесения индивидуальных надписей и изображений без дополнительной платы.

Перетягина также отмечает, что популярность бенто-тортов соответствует современному тренду на осознанное потребление. Небольшие порции идеально подходят для случаев, когда праздник отмечается в узком кругу или когда человек следит за питанием. В среднем один бенто-торт делят на две-три порции и съедают за один вечер, что исключает проблему хранения остатков в холодильнике.

Ранее, 4 марта, заместитель главврача КДЦ НМИЦ терапии и профилактической медицины по клинико-экспертной работе, врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова рассказала «Известиям» как избежать ожирения. По ее словам, ожирение часто начинается в детстве. Врач посоветовала заниматься спортом родителям и детям вместе. Можно сделать физическую активность традицией, например, играть в футбол или кататься на велосипедах вместе после школы. Дети в возрасте от шести до 18 лет должны ежедневно уделять физической активности 60 минут, подчеркнула терапевт.