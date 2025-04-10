Сложный вызов: для глухих оказались недоступны экстренные службы

Во Владимирской области общественники подали иск против местного Минздрава, так как в этом регионе инвалиды по слуху не могли вызвать скорую помощь и записаться на прием к врачу: для этого нужно было поговорить по телефону, что делало коммуникацию невозможной. Министерство здравоохранения требования организации «Народный контроль» в суде отвергло, но при этом начало выполнять — уже через месяц будет разработано техническое решение, которое позволит инвалидам по слуху взаимодействовать с экстренными службами и медучреждениями. Прецедент может оказаться важным и с юридической точки зрения, и с технической — пока слабослышащие и глухие по всей стране имеют сложности с обращением в больницу, но скоро это может измениться. Подробнее — в материале «Известий».

Как решат проблему во Владимирской области

В общественной организации «Народный контроль» рассказали «Известиям», что обратилась с иском в суд в защиту неопределенного круга лиц, так как считают, что в системе здравоохранения Владимирской области «происходит дискриминация прав» инвалидов по слуху и слабослышащих. Глухие не могут обратиться с помощью CMC-сообщений или по альтернативным каналам связи по номеру 103 для вызова скорой медицинской помощи и при обращении в медучреждения для получения консультаций, вызова врача на дом и т.д. Основным каналом связи остается голосовой звонок.

При личном обращении коммуникации тоже не получится — переводчиков с русского жестового языка (РЖЯ) в кадровом составе больниц и поликлиник просто нет.

Иск рассматривался в Октябрьском суде 1 апреля. В обоснование исковых требований общественники заявили, что запись к врачу через «Госуслуги» или портал регионального Минздрава не помогает, так как часто подразумевает подтверждение или запрос дополнительной информации по телефону. Сотрудники регистратур при этом, как правило, не обращают внимание на то, что пациент глухой, даже если он специально это указал. И запись к врачу просто аннулируется.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Сложно обмениваться и текстовыми сообщениями: для многих глухих русский жестовый язык является родным, а русский — иностранным. Некоторые инвалиды плохо его понимают, с трудом на нем изъясняются. Именно поэтому нужен доступ к сурдопереводу, считают в «Народном контроле» . Минздрав Владимирской области назвал исковые требования необоснованными и абстрактными, так как невозможно «посадить по переводчику с русского жестового языка в каждой регистратуре».

Но одновременно часть требований «Народного контроля» уже начала выполняться: 5 марта Владимирское областное отделение Всероссийского общества глухих заключило соглашение с владимирской службой скорой помощи и с АНО «Дежурно-диспетчерская служба поддержки автомобилистов», которая разработала техническое решение, позволяющее инвалидам по слуху взаимодействовать с экстренными службами и медицинскими учреждениями . Система, обещают в «Народном контроле», заработает уже через месяц. Человек с нарушением слуха с помощью приложения в смартфоне получит возможность общаться сначала с оператором посредством текстовых сообщений, и если возникают сложности в коммуникации, его переключают на переводчика РЖЯ.

Фото: ТАСС/Денис Русинов

В «Народном контроле» отметили: если это техническое решение заработает и устранит проблему, организация будет готова на мировое соглашение с Минздравом. Система может использоваться в службах 103, 112, 122 и регистратурах поликлиник.

«Известия» направили запрос в министерство здравоохранения Владимирской области.

Доступны ли экстренные службы для глухих

Помощник президента Всероссийского общества глухих (ВОГ) по доступной среде Николай Шмелёв отмечает, что в ВОГ внимательно следят за происходящим во Владимире — прежде столь масштабных судебных разбирательств в отношении органов власти и крупных организаций по вопросам доступной среды для глухих и слабослышащих людей не было.

Представитель организации «Народный контроль» Григорий Туринцев рассказал «Известиям», что работать над этой темой начали еще в 2021 году, когда в одном из проектов по инклюзивному туризму во Владимирской области выяснили, что практически все экстренные оперативные службы — 101, 102, 103, 104, 112 — работают, по сути, только голосом.

— В региональном Владимирском обществе глухих подтвердили, что это действительно огромная проблема — связи с экстренными оперативными службами сейчас глухие лишены , — сказал собеседник «Известий». — В экстренные оперативные службы по номеру 112 можно отправить СМС, но с этим у инвалидов по слуху тоже есть проблемы.

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Николай Шмелёв указывает со ссылкой на данные Всероссийской переписи населения 2020 года, что русским жестовым языком в России владеют 239 930 человек, однако эти цифры занижены, «так как сведения о знании жестового языка предоставлялись добровольно». По словам гендиректора организации «Я тебя слышу» Аллы Маллабиу, постоянно используют РЖЯ для коммуникации 157 тыс. человек. И те, кто предпочитает общаться на русском жестовом языке, скорее всего, не могут получать информацию аудиально.

При этом не все глухие хорошо понимают письменный русский язык, хотя и учили его в школе, продолжает Николай Шмелёв.

— Русский жестовый язык имеет свою семантику, свою грамматику, которая не соответствует общим правилам русского языка. И иногда не только инвалид, но и диспетчер не может понять, чего хочет такой пациент, — сказал он.

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Представитель ВОГ указывает, что в последние годы ситуация с обучением русскому языку слабослышащих ухудшилась, так как коррекционные школы для глухих преобразовали в инклюзивные учреждения , куда направляют детей с различными нозологиями. В результате глухие дети не понимают детей с расстройством аутистического спектра, а слышащие дети пугаются звуков, которые издают глухие, которые не контролируют громкость своего голоса. Не хватает и учителей: глухих часто обучают люди, не владеющие методиками преподавания для неслышащих.

В учебно-методическом центре ВОГ рассказали «Известиям», что даже для тех, кто на первый взгляд очень хорошо понимает обращенную к нему речь, очень часто нужна «визуальная» поддержка: знание русского языка может не покрывать все сферы деятельности и выходить за рамки обучения. А в стрессовой ситуации это проявляется особенно сильно.

Фото: ТАСС/Александр Мамаев

Но даже с учетом, что слабослышащий человек может общаться с помощью текстовых сообщений, это не всегда возможно технически: СМС с описанием ситуации на номер 112 можно отправить не во всех регионах, а на другие экстренные службы это вовсе не распространяется.

Главный внештатный специалист Минздрава России по скорой медицинской помощи Сергей Багненко заявил «Известиям», что в соответствии с приказом Минздрава РФ вызов скорой помощи может быть осуществлен в том числе с помощью СМС. А вот техническое обеспечение этой возможности — уже задача субъекта РФ.

Алла Маллабиу отмечает, что всем глухим людям в России также положено 84 часов перевода в год, государство оплачивает эту услугу. Однако, по данным на 2024 год, в 86 региональных отделениях ВОГ — 1252 переводчика жестового языка, и в субъектах таких специалистов хронически не хватает , говорит Николай Шмелёв.

Как можно решать проблему

Алла Маллабиу отмечает, что сейчас многие крупные компании разрабатывают аватаров-переводчиков русского жестового языка с помощью искусственного интеллекта. Она полагает, что через несколько лет эта технология на 80% заменит переводчиков во всех государственных учреждениях.

Подобные аватары-переводчики русского жестового языка уже существуют. Старший разработчик систем искусственного интеллекта Innostage Александр Лебедев рассказывает о проекте IT-компании «Адаптис», которая в сотрудничестве с Новосибирским государственным техническим университетом НЭТИ создала подобную технологию и уже использовала ее для перевода онлайн-курса по материаловедению и в приемной комиссии университета.

— В том же Новосибирске глухой программист Алексей Приходько сделал прототип системы, способной переводить жестовый язык в текст на русском языке, — продолжает Александр Лебедев.

Фото: РИА Новости/Сергей Красноухов

Руководитель направления Т1 ИИ Сергей Голицын упоминает также российский сервис «Сурдо-помощь» от лаборатории «Сенсор-Тех», который позволяет глухому общаться со слышащим собеседником с помощью виртуального помощника, обученного более чем 150 тыс. жестов.

Александр Лебедев отмечает, что разработки на эту тему ведутся по всему миру . В Израиле стартап CODA создал ИИ-аватар, который переводит устную речь на американский жестовый язык практически мгновенно. Индийская компания signer.ai предлагает решения на основе ИИ для перевода письменного текста в жестовый.

Фото: Global Look Press/Cfoto/Keystone Press Agency

Эксперт в области генеративного ИИ и продвинутой аналитики компании Axenix Владимир Кравцев полагает, что переломными в этом смысле могут стать ближайшие два-пять лет. Технический директор MD Audit (ГК Softline) Юрий Тюрин указывает, что пока основными сложностями остаются многообразие жестовых языков, трудностей распознавания мимики и контекста, а также технические ограничения камер и датчиков в массовых устройствах потребителей.

А заместитель директора по трансферу технологий Центра компетенций НТИ по направлению «Технологии хранения и анализа больших данных» на базе МГУ им. М.В. Ломоносова Тимофей Воронин полагает, что ИИ полностью не сможет заменить переводчиков с жестового языка, а будет лишь их помощником, так как до сих пор наблюдаются значительные сложности в подражании живому общению людей.