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В ГД назвали возможную причину атак ВСУ на инфраструктуру «Турецкого потока»

Депутат Гусев: атаки ВСУ на энергообъекты говорят о нежелании Киева достичь мира
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Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
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Атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские энергообъекты и инфраструктуру «Турецкого потока» сигнализируют о том, что украинская сторона намерена сорвать мирное урегулирование конфликта и введенные договоренности о моратории на удары по энергетике. Об этом 9 апреля сообщил «Известиям» первый заместитель руководителя фракции «Справедливая России – за правду» в Госдуме, первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.

«Единственный способ существования той власти, того режима, который сейчас есть на Украине, это дальнейшее проведение военных действий, что они и делают. И несмотря на то, что словами они говорят, что они хотят мира, их действия говорят о совершенно обратном», — считает Гусев.

Кроме того, от украинских ударов пострадала насосная станция каспийского трубопроводного консорциума, компания занимается перекачкой нефти из западного Казахстана в порты Черного моря. Среди ее основных акционеров – Казахстан и США.

Также турецкий политолог Мехмет Перинчек заявил, что такие атаки на энергетические объекты и газопроводы напрямую направлены против экономической безопасности и экономики Турции. Он уточнил, что Анкара пересмотрит свою политику по отношению к Киеву.

Отмечается, что «Турецкий поток» был единственным маршрутом транспортировки топлива на Запад, от которого зависит стабильность экономики южноевропейских стран и Турции.

План подрыва: ВСУ увеличили количество атак на российскую энергоинфраструктуру
Более 30 объектов подверглись ударам с момента достижения договоренностей о шагах по урегулированию конфликта на Украине

Ранее в этот день в Министерстве обороны РФ сообщили о том, что укараинские военнослужащие атаковали компрессорную станцию «Кореновская» в Краснодарском крае, которая обеспечивает газоснабжение «Турецкого потока».

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