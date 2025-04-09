Тарифное цунами

«Тарифная война» — главная арена мирового противоборства в 2025 году. Начав с Китая и стран-соседей, новая администрация президента США Дональда Трампа «вошла во вкус», введя импортные пошлины на продукцию из почти 200 государств. В ходе «повышения ставок» КНР стала главной мишенью. С января республика уже столкнулась с четырьмя раундами увеличения тарифов: с 1 февраля — на 10%, с 4 марта — еще на 10%, со 2 апреля — еще на 34%, а с 9 апреля — еще на 50%.

Китай в долгу не остался и наносил «симметричные» удары экономике США: 4 февраля страна ответила введением экспортного контроля за важными металлами (вольфрамом, теллуром, висмутом, молибденом и индием). С 10 февраля были введены дифференцированные тарифы в размере 15% на американский уголь и СПГ и 10% — на нефть, сельскохозяйственное оборудование и легковые автомобили с большим объемом двигателя. С 4 марта Пекин расширил ограничения, включив в них 15% тарифы на американскую курицу, пшеницу, кукурузу и хлопок и 10% тарифы на сорго, соевые бобы, свинину, говядину, водные биоресурсы, фрукты, овощи и молочные продукты.

С 10 апреля планировался «зеркальный» ответ Китая на американский «День освобождения», когда американский лидер объявил о дополнительных пошлинах в размере 34%. Реакция Пекина поступила незамедлительно: государство ввело новый экспортный контроль за другими металлами, в который впервые были включены наиболее ценные «редкоземы» (самарий, гадолиний, тербий, диспрозий, лютеций, скандий и иттрий). Власти страны отозвали лицензии у шести американских компаний, ввели запреты на экспорт товаров «двойного назначения» для 16 предприятий из США, а также включили 11 американских фирм в список неблагонадежных компаний. Китай инициировал антидемпинговое расследование по отношению к импорту из США и Индии медицинских трубок для компьютерных томографов и подал иск в ВТО.

Реакция Пекина разозлила администрацию Вашингтона — последовала угроза увеличить пошлины еще на 50%, если Китай продолжит «отвечать» Штатам. Министерство коммерции КНР незамедлительно среагировало сообщением о том, что китайская сторона продолжит увеличивать пошлины в случае продолжения повышения тарифов на Китай. В Минкоммерции КНР подчеркнули, что этим реакция Пекина не ограничится: будут увеличены ограничения на экспорт «редкоземов» и расширены списки подсанкционных американских компаний.

Стороны оказались последовательны в своих угрозах: 9 апреля Вашингтон ввел дополнительные пошлины в размере 50% на товары из КНР, с 10 апреля вступит в силу симметричный ответ Пекина. Отныне весь импорт из Китая в США облагается тарифами в размере 104%, на американские поставки в КНР пошлина достигает 84%.

Напомним, что в 2024 году Китай экспортировал продукцию в США на сумму $524 млрд, импорт из Штатов достиг $164 млрд. КНР поставляла преимущественно товары для конечного потребителя, а США — первичное сырье (нефть, сою, СПГ). За первый месяц «тарифной войны», а именно за февраль, экспорт в США сократился на 12,6%. В апреле китайская сторона предпочла временно «спрятать» таможенную статистику.

Последствия для Китая, США и всего мира пока трудно прогнозируемы. С большой вероятностью Китай столкнется со сложностями в поисках новых рынков сбыта. Альтернативными покупателями будут рассматриваться все остальные страны: от членов Евросоюза до африканских государств.



Пекин уже начал «прощупывать» почву в целях создания «антитарифных» альянсов. Так, 30 марта была проведена трехсторонняя встреча между представителями КНР, Южной Кореи и Японии. На переговорах обсуждалась необходимость координации новых тарифов Вашингтона между всеми участниками. Через пару дней после встречи на товары из этих стран были наложены импортные пошлины в размере 25% и 24% соответственно.

Китай ищет союзников и среди других крупных рынков. По данным Reuters, 8 апреля представители посольства КНР в Индии объявили, что «столкнувшись со злоупотреблением тарифами со стороны США <...> две крупнейшие развивающиеся страны должны объединиться, чтобы преодолеть трудности».



Напомним, что тарифы, наложенные на импорт из Индии, составляют 26%. Примечательно, что в феврале 2025 года состоялся государственный визит премьер-министра Нарендры Моди в США. Вместе с Дональдом Трампом они договорились об увеличении взаимной торговли Индии и США до $500 млрд к 2030-му — фактически до сумм, сопоставимых с показателями китайско-американского товарооборота.

Возможности для Китая по реэкспорту своей продукции, скорее всего, сократятся. Основные площадки, которые Пекин использовал для этой цели, — Мексику, Вьетнам, Камбоджу, Бангладеш, Таиланд и Пакистан тоже обложили высокими тарифами. Они составили 25%, 46%, 49%, 37%, 36% и 29% соответственно.



Возможными странами для «параллельного экспорта» в США для Китая могут стать государства, на которые были наложены нулевые или 10%-ые пошлины: Россия, Белоруссия или же страны Центральной Азии, кроме Казахстана (27%).

Потенциал открытия Пекином собственных заводов на территории США ограничен самой идеей Дональда Трампа о том, чтобы «сделать Америку снова великой». Для реализации цели американцев процесс реиндустриализации должен контролироваться американцами.

Первые 100 дней Дональда Трампа в Белом доме истекают 30 апреля. В этот день в стране будут сверять часы и проверять результативность нового президента на его посту. Пока мы наблюдаем успешную дестабилизацию мировой экономики. Новые правила игры формируются на наших глазах, как и новые цепочки поставок. Все страны будут затронуты тарифными «цунами», запущенными новым хозяином Белого дома. Новая геоэкономическая реальность проверяет мир на прочность, однако, как мы знаем, испытания лишь закаляют государства и их лидеров, поскольку «спокойное море не воспитает хороших моряков».

Автор — ведущий научный сотрудник Центра мировой политики и стратегического анализа ИКСА РАН

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