Хоккеиста Овечкина номинировали на награду «Билл Мастертон трофи»
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» номинировал Александра Овечкина на награду «Билл Мастертон мемориал трофи». Об этом 9 апреля сообщила журналистка Самми Силбер.
«Капитан «Кэпиталз» был номинирован на «Билл Мастертон мемориал трофи», вручаемый игроку, который лучше всех проявляет такие качества, как упорство, спортивное мастерство и преданность хоккею», — написала она в социальной сети X (бывш. Twitter).
«Билл Мастертон мемориал трофи» — награда, которая ежегодно вручается хоккеисту НХЛ, проявившему высокое спортивное мастерство и верность хоккею. Лауреата определяют члены ассоциации журналистов, пишущих о хоккее, по итогам регулярного чемпионата.
Овечкин забил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ 6 апреля в матче против «Нью-Йорк Айлендерс», побив рекорд канадца Уэйна Гретцки, на счету которого 894 забитых гола.
Российского хоккеиста поздравили с рекордом телеканалы Национальной Медиа Группы и лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков. Исполнитель посвятил историческому достижению клип на любимую песню хоккеиста из репертуара музыкального коллектива с измененным текстом, посвященным рекордному голу.