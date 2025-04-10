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В российских компаниях назвали основные причины увольнения сотрудников

Исследование: часто россияне увольняются из-за предложения с выгодными условиями
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Среди основных причин увольнения россиян — предложение от компании-конкурента с более выгодными условиями (49%), личные обстоятельства (45%), невысокая зарплата по сравнению с рынком (44%) и перегрузка работой (39%). Об этом говорится в результатах исследования Русской школы управления, с которыми ознакомились «Известия» 10 апреля. Эксперты опросили 1092 человека — представителей компаний из разных отраслей бизнеса: собственников, руководителей, кадровиков, HR-специалистов.

Также россияне часто увольняются из-за несоответствия обязанностей ожиданиям (34%), отсутствия карьерного роста (32%) и конфликтов с руководителем (20%).

При этом большинство работодателей сохраняют лояльность к бывшим сотрудникам: 74% компаний готовы снова принять их на работу, если появится подходящая вакансия.

Выяснилось, что в 47% компаний увольнения происходят как минимум раз в месяц, в 19% — раз в квартал, в 13% — раз в полгода, и только в 21% — не чаще одного раза в год. В 90% случаев решение об увольнении принимает сам сотрудник, и лишь в 10% — работодатель. Программы офбординга (организация плавного завершения работы) есть в 55% компаний. В остальных случаях увольнение проходит без специального процесса передачи дел, что часто тормозит на работу команды.

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«Результаты исследования показывают, что ключевым фактором текучести кадров остаются не только финансовые условия, но и нематериальные аспекты работы. Сотрудники уходят, если не видят перспектив, чувствуют постоянную перегрузку или не получают обратной связи от руководства. Это указывает на необходимость комплексного подхода к удержанию персонала: важно не только предлагать конкурентную зарплату, но и формировать понятную систему развития, заботиться о балансе между работой и личной жизнью, выстраивать открытые и доверительные отношения внутри команды», — сказала директор Русской школы управления Анастасия Боровская.

Она отметила, что, компании, которые регулярно анализируют причины увольнений, получают важную информацию о внутренних проблемах, на которые можно оперативно реагировать. Например, по ее словам, внедрение программы офбординга помогает не просто корректно завершить сотрудничество, но и получить честную обратную связь.

«А готовность работодателя вернуть уволившегося сотрудника говорит о гибком подходе и умении сохранять профессиональные связи — это важный показатель зрелости HR-процессов в компании», — добавила эксперт.

Ранее, 31 марта, сообщалось, что более половины россиян чувствуют признаки выгорания или депрессии на работе (56%). Об этом говорится в результатах опроса аналитиков сервиса коммуникаций «Контур.Толк». При этом 20% респондентов думают, что справиться с тяжелым моральным состоянием мог бы помочь психолог, а еще 5% уже прорабатывают со специалистом свои проблемы.

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