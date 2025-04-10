В Москве отметили рост интереса к конкурсу «ЛИЦА района»

На столичный городской конкурс «ЛИЦА района» поступило более 300 заявок. Об этом рассказала заместитель руководителя департамента территориальных органов исполнительной власти Москвы Марина Прозорова.

По ее словам, интерес к конкурсу растет. «В сравнении с аналогичным периодом прошлого года их количество увеличилось в пять раз», — отметила она.

Прием заявок продолжится до 1 мая. Они принимаются от участников в возрасте от 18 до 45 лет. Всего на конкурсе три номинации: «Мой проект» (для тех, у кого есть действующий социально значимый проект), «Моя идея проекта» (для тех, кто только начинает свой путь в общественной деятельности) и «ЛИЦА 2.0: Хранители традиций» (для победителей прошлых сезонов).

Конкурс проводится в несколько этапов: после подачи заявки на сайте участники проходят дистанционное тестирование, затем они представляют свои проекты и после этого получают доступ к деловой программе конкурса, которая включает нетворкинг-сессии, мастер-классы и тренинги, лекции, кейс-чемпионаты, командообразующие мероприятия, хакатон. Победителям конкурса помогут с реализацией их идей, также они смогут рассчитывать на информационную, менторскую, ресурсную и образовательную поддержку со стороны города.

Конкурс ежегодно проводится Агентством общественных проектов и содействует развитию программы мэра Москвы «Мой район». Наградами отмечают локальные инициативы: от творческих мастер-классов до крупных благотворительных акций. За пять лет проведения конкурса было подано более 4 тыс. заявок. Свыше 250 инициатив получили поддержку на городском уровне.