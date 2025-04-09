В украинском вопросе на текущий момент возникло два разных фронта — на одной стороне выступают Россия и США, а на другой — Европа и Великобритания. Такое мнение 9 апреля выразил турецкий политолог Мехмет Перинчек в интервью «Известиям».

«На одной стороне этого фронта мы видим инициативу России и США, которые пытаются достичь мира, а на другой стороне есть ястребы в Европе и Великобритании, которые <...> всё еще пытаются подтолкнуть Украину против России», — уточнил политолог.

По мнению эксперта, такие страны, как Великобритания, Франция и Германия, не хотят окончания конфликта на Украине и пытаются саботировать мирные инициативы президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.

Говоря об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на компрессорную станцию «Кореновская», входящую в систему газопровода «Турецкий поток», политолог отметил, что украинские власти выступают лишь инструментами поджигателей конфликта в Европе и в Великобритании. Именно эти акторы выступили инициаторами нападения, их цель — помешать установлению мира, «заставив Россию более жестко ответить на этот вопрос».

«С другой стороны, это также показывает, что <...> [президент Украины Владимир] Зеленский ненадежен, ведь была достигнута договоренность не наносить удары по энергетической инфраструктуре России или Украины. Но эта договоренность была фактически нарушена», — сказал Перинчек.

При этом, по словам политолога, атака на станцию «Кореновская» была направлена не только против России, но и против энергетической безопасности Турции. Он заявил, что турецкому правительству следует извлечь уроки из действий киевского режима.

«Шаги, которые предпринимает Турция, полагаясь на Зеленского, <...> могут привести к некоторым событиям, которые вызовут разрыв между Турцией и Россией, даже с США. <...> В связи с этим Анкаре, безусловно, следует пересмотреть свою политику в отношении Киева», — подчеркнул эксперт.

Политолог добавил, что все страны мира должны выступать против атак киевского режима по энергетической инфраструктуре России, поскольку они угрожают в том числе и их безопасности.

Ранее в этот день заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов рассказал «Известиям», что удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по объектам энергетической инфраструктуры в России могут повлиять на простых потребителей за рубежом. По его словам, удары затронут простых потребителей в Европе, Турции и Сербии, но при этом вряд ли повлияют на российский рынок энергетики.