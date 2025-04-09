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КХЛ объявила имена лучших игроков первого раунда Кубка Гагарина – 2025

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Фото: Спорт-Экспресс/Дарья Исаева
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Континентальная хоккейная лига (КХЛ) назвала лучших игроков первого раунда Кубка Гагарина – 2025. Об этом 9 апреля сообщила пресс-служба КХЛ.

Имена лауреатов первой стадии плей-офф в четырех номинациях были определены комиссией на основании данных, предоставленных отделом статистики Центрального информационного бюро КХЛ, и аналитики матчей. Так, в 47 играх первого раунда приняли участие 385 хоккеистов, средняя результативность — 5,6 шайбы за игру.

«Лучшим вратарем третий раз в карьере признан Никита Серебряков («Авангард»). <…> Лучшим защитником впервые в карьере признан Григорий Дронов («Трактор»). <…> Лучшим защитником впервые в карьере признан Григорий Дронов («Трактор»). <…> Лучшим новичком впервые в карьере признан Иван Демидов (СКА)», — говорится в сообщении.

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Накануне сообщалось, что нападающий петербургского хоккейного клуба (ХК) СКА Иван Демидов станет игроком команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс». Отмечалось, что права на игрока КХЛ останутся у российского клуба: если он не сможет закрепиться в НХЛ, то вернется в Санкт-Петербург.

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