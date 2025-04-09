Суд приговорил экс-совладельца «Азбуки вкуса» Якубовского к восьми годам колонии
Пресненский суд Москвы экс-совладельца «Азбуки вкуса» Кирилла Якубовского к восьми годам колонии общего режима за мошенничество. Об этом 9 апреля сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.
Его правая рука Павел Масловский осужден на 13,5 лет колонии общего режима в совокупности с предыдущим приговором, а экс-гендиректора компании «Ппфин Холдинг» Светлану Безрукову приговорили к 5 годам колонии общего режима. Все они были взяты под стражу в зале суда.
О задержании Якубовского стало известно 20 апреля 2023 года. Ему было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч 4 ст.159 УК РФ). В тот же день он был арестован. Мера пресечения Якубовскому неоднократно менялась с домашнего ареста на заключение под стражу. В мае 2024-го следственный департамент МВД РФ закончил расследование дела и передал его в прокуратуру. По словам адвоката, материалы дела насчитывают более 50 томов. Общий размер ущерба по делу составил более $126 млн.
Кирилл Якубовский в 1990-х стал заместителем председателя правления Экспобанка. Позднее он стал основным совладельцем этого кредитного учреждения. С 2008 года бизнесмен был совладельцем холдинга, который контролировал в том числе розничную сеть «Азбука вкуса». Летом 2014 года Якубовский продал свою долю партнерам, а также свои активы сети «Кофе Хауз», которая перешла под контроль владельца «Шоколадницы».