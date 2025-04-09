Американский политолог указал на рост российской экономики на фоне санкций
Российская экономика отлично справляется и показывает рост на фоне внешнего давления и введенных санкций. С таким мнением 9 апреля выступил американский политолог Марк Слебода в интервью, которое опубликовано на YouTube-канале.
«Многие люди там заработали немало денег во время санкций, заняв рыночные ниши и восстановив промышленность. Конечно, у них есть сложности. Сейчас в России замедляют экономику, чтобы она не перегрелась. Но учитывая внешнее давление, они справились прекрасно», — считает он.
При этом, по словам политолога, несмотря на санкции со стороны США, в России «всем плевать» на данные ограничения, благодаря адаптации. Слебода также добавил, что рост российской экономики составил 4%, чей показатель больше, чем в Европе и Соединенных Штатах.
Ранее, 7 апреля, глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил, что экономика России показывает хорошие темпы роста и привлекательна для иностранных инвестиций. Министр добавил, что сейчас в экономике РФ сложился высокий уровень реальных процентных ставок. Он подчеркнул, что это означает стабильность внешнего товарооборота и устойчивость финансовых инвестиций.
До этого, 3 апреля, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что экономика РФ развивается и растет вопреки наложенным на страну санкциям.