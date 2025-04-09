Реклама
Прямой эфир
Мир
Евросоюз утвердил торговые пошлины против США
Мир
МЧС России доставило в Мьянму 59 т гуманитарной помощи
Мир
МИД назвал возможное иностранное военное присутствие на Украине угрозой РФ
Армия
Силы ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников над Белгородской областью
Мир
Мерц заявил о планах по усилению борьбы с нелегальной миграцией
Мир
В Литве обязали министерства в 2026 году сэкономить на оборону около €137 млн
Мир
Вице-премьер Сербии Вулин сообщил о подготовке в ЕС плана по свержению Вучича
Политика
В МИД РФ заявили о высылке двух румынских дипломатов в качестве ответной меры
Общество
Адвокат Ефремова сообщил о возвращении актера к карьере после завершения лечения
Общество
В МЧС РФ предупредили о риске извержения вулкана Безымянного на Камчатке
Общество
В МИД России предупредили о возмездии за преступления ВСУ в Курской области
Мир
МИД КНР заявил о намерении принять меры в ответ на пошлины Трампа в размере 104%
Мир
СМИ сообщили о визите Трампа-младшего в Румынию в конце апреля
Общество
В ГД приняли закон о повышении безопасности зрелищных мероприятий
Мир
Япония и НАТО договорились наращивать сотрудничество в оборонной сфере
Политика
В Госдуме раскритиковали предложение использовать Украину как полигон для Запада
Спорт
Хоккеиста Овечкина номинировали на награду «Билл Мастертон трофи»
Сюжет:

Американский политолог указал на рост российской экономики на фоне санкций

Аналитик Слебода: экономика РФ отлично справилась с внешним давлением и санкциями
0
EN
Фото: Global Look Press/Vadym Zhuravlov
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Российская экономика отлично справляется и показывает рост на фоне внешнего давления и введенных санкций. С таким мнением 9 апреля выступил американский политолог Марк Слебода в интервью, которое опубликовано на YouTube-канале.

«Многие люди там заработали немало денег во время санкций, заняв рыночные ниши и восстановив промышленность. Конечно, у них есть сложности. Сейчас в России замедляют экономику, чтобы она не перегрелась. Но учитывая внешнее давление, они справились прекрасно», — считает он.

При этом, по словам политолога, несмотря на санкции со стороны США, в России «всем плевать» на данные ограничения, благодаря адаптации. Слебода также добавил, что рост российской экономики составил 4%, чей показатель больше, чем в Европе и Соединенных Штатах.

Промышленная эволюция: темпы роста экономики в РФ превысили мировые
Путин и Мишустин обсудили увеличение реальных доходов россиян и снижение инфляции

Ранее, 7 апреля, глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил, что экономика России показывает хорошие темпы роста и привлекательна для иностранных инвестиций. Министр добавил, что сейчас в экономике РФ сложился высокий уровень реальных процентных ставок. Он подчеркнул, что это означает стабильность внешнего товарооборота и устойчивость финансовых инвестиций.

До этого, 3 апреля, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что экономика РФ развивается и растет вопреки наложенным на страну санкциям.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025