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СМИ сообщили о визите Трампа-младшего в Румынию в конце апреля

Axios: Дональд Трамп – младший посетит Румынию в преддверии президентских выборов
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Фото: AP Photo/Mike Stewart
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Сын американского лидера Дональда Трампа Дональд Трамп – младший посетит Румынию в преддверии президентских выборов в этой стране. Об этом 9 апреля сообщил портал Axios.

«Трамп отправляется в Румынию для участия в бизнес-мероприятии Trump Business Vision 2025 в рамках тура выступлений, организованного Salem Media», — пишет издание.

По данным Axios, сын президента США не планирует встречаться с румынскими правительственными чиновниками в ходе визита. Отмечается, что он также посетит Болгарию, Чехию, Венгрию, Сербию и Словакию.

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Первый тур выборов президента Румынии состоялся 24 ноября 2024 года. Согласно официальным источникам, оппозиционный политик Кэлин Джорджеску лидировал с 22,94% голосов, но 28 ноября Конституционный суд страны потребовал от Центризбиркома пересчитать результаты. Их аннулировали 6 декабря. Повторные выборы пройдут в Румынии 4 мая, второй тур назначен на 18 мая.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Румынии 9 марта отказала в регистрации Джорджеску в качестве кандидата на повторных президентских выборах. 11 марта Конституционный суд (КС) страны оставил в силе решение ЦИК. Тогда же Джорджеску назвал решение о его отстранении от выборов ударом по демократии.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал недопуск Джорджеску нарушением всех норм демократии. По его словам, любые выборы, которые состоятся без кандидата, будут нелегитимными.

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