Экономист указал на выгоду для РФ в торговой войне США и Китая
Россия из всех ведущих экономик мира наиболее защищена от торговой войны США и Китая. Отечественный рынок может извлечь выгоду из этой ситуации. Таким мнением с «Известиями» 9 апреля поделился экономист, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Государственного университета управления (ГУУ) Максим Чирков.
«Мы можем получить ряд преимуществ в результате этого обмена пошлинами, российский рынок станет привлекательным для товаров из разных стран», — отметил эксперт.
Он пояснил, что мировые рынки, в том числе отечественный, реагируют на торговую войну США и Китая снижением, но Москва остается в стороне.
«Россия имеет шансы пройти эти сложности гораздо легче, чем ведущие экономики мира», — сказал Чирков.
По его словам, подобная война пошлин не может иметь долгосрочный характер, так как принесет большой вред экономикам Соединенных Штатов и Китая.
«Сложившаяся ситуация уже может привести к серьезным экономическим последствиям, в частности, к серьезному снижению мировой торговли. <…> Теоретически может быть еще большее повышение пошлин, но долго пошлины такого размера работать не смогут», — заключил экономист.
Ранее в этот день власти Китая объявили об увеличении тарифов на ввоз товаров из США с 34% до 84% и включили 12 американских компаний в список экспортного контроля в целях защиты национальной безопасности и интересов. Меры вступят в силу с 10 апреля. За день до этого Вашингтон объявил о пошлинах в отношении Пекина в 104%.